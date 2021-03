Het gaat natuurlijk al helemaal fout bij hoe de doelstellingen geformuleerd worden. Dat is een bepaald percentage uitstoot t.o.v. de uitstoot in 1990. Waarom niet kijken naar de netto uitstoot (in kg) per hoofd in 1990 en streven naar een Europees overal gelijkgesteld lager niveau per hoofd?

Nederland is nu dubbelop de dupe:

- wij zijn een gigantisch dichtbevolkt land, logisch dat de totale uitstoot dus relatief hoog is;

- in 1990 hadden wij al een fantastisch uitgebreid gasleiding netwerk in de grond liggen (de groene / natte droom van elk ander land nu!).

Maar nee, we gaan volle bak op de kapitaal-vernietigingstour door ons gasnetwerk de deur te wijzen... Ik snap er oprecht niks van...