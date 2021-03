Dit is een mooi gebaar, en ik ben blij voor hem. Maar als je als dakloze het systeem inrolt van de zorg en de opvang, dreig je vermalen te worden. Dat gebeurde mij in 2018.

In eerste instantie gaat het goed. De zorginstantie regelt meteen een boekhouder, en samen met hem neem je je financiële situatie onder de loep. Je vraagt een - in mijn geval aanvullende - bijstand aan (ik had nog werk). Zo'n aanvraag gaat veel sneller, omdat je status dakloze hebt, en daar is bij de gemeente een aparte afdeling voor.

Vervolgens moet je al je inkomen afstaan, en je mag zelf 20€ per week houden. De kamer waar je verblijft kost 620€ per maand. Minimaal, want afhankelijk van je inkomen. Veel mensen denken dat de opvang gratis is, maar dat is dus totaal niet zo. 620€ per maand, voor een kamer van 2x3 meter, onder erbarmelijke hygiënische omstandigheden, met een kwak drillend "voedsel" op je bord. Toch ben je blij met een dak boven je hoofd.

Nadat alle financiële problemen in kaart zijn gebracht, en afspraken met crediteuren zijn gemaakt, worden de eerste terugbetalingen gedaan en de eerste stappen gezet naar terugkering in de maatschappij. Vanaf het begin wordt daarvoor een plan van aanpak opgesteld.

So far so good. Echter gaandeweg merk je dat er iets niet klopt. Je blijkt er niet veilig te zijn. Men komt afspraken niet na. Je merkt dat je tegengewerkt wordt. Je merkt dat er gelogen wordt. Je krijgt te horen dat wanneer het je niet bevalt, je op kunt rotten. En ze weten héél goed dat je geen kant op kunt.

Gaandeweg begrijp je het perverse systeem. Je bent voor hun een wandelend subsidiepotje. De instantie krijgt geld voor elke nacht dat je daar verblijft. Voor elke maaltijd die je nuttigt. Voor elke activiteit en/of project waar je aan deelneemt.

Gaandeweg blijkt ook dat het beloofde terugkeren helemaal niet kan. De instantie beschikte tot 2016 over 50 woningen (max) per jaar voor daklozen. Na 2016 nul. Deze woningen gaan naar statushouders.

Al die tijd bleek het plan om terug te keren een farce. Toen ging het tussen de instantie en ik helemaal fout. Uiteindelijk heb ik ze dusdanig in een hoek gedreven door hun eigen leugens en fouten, dat ze door de laatste blunder mij knarsetandend een woning hebben moeten toewijzen. Ze konden niet anders meer.

Het kostte mij bloed, zweet en tranen. Vooral dat laatste.