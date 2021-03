Maak het dan zelf ook niet zo ontiegelijk moeilijk! Flikker al die verschillende verschillende types weg en maak gewoon 1 goedwerkende shampoo. Hieronder het gehele andrelon shampoo assortiment:

2 in 1 Shampoo - voor ieder haartype

Aloe Vera Repair Shampoo - rijke voeding voor droog of beschadigd haar

Amandel Shine Shampoo - geeft glans aan dof haar.

Anti-Roos Coolsport Men Shampoo - krachtige verfrissing voor haar en hoofdhuid

Anti-Roos Shampoo – tegen hardnekkige roos

Autocoureur Shampoo – voor autocoureur prikt niet in je ogen

Biotin Strength Shampoo – versterkt breekbaar haar

Brunette Care Kleurshampoo – voor stralend en verzorgd bruin haar

Care & Repair Shampoo - voor droog of beschadigd haar

Colour Care Shampoo – voor een langdurig mooie kleur

Glans & Care Shampoo – voor dof haar

Glans Shampoo – voor normaal haar

Hair & Body Men Shampoo en Body Wash – voor haar en lichaam

Happy Highlights Shampoo – voedt haar met highlights

Hydratatie & Volume Shampoo – intensieve hydratatie en lichtgewicht volume

Iedere Dag Men Shampoo – voor normaal haar

Iedere Dag Shampoo – voor ieder haartype

Keratine Colour Shampoo – beschermt gekleurd haar

Keratine Repair Shampoo - herstelt beschadigd haar intensief

Klei Fris & Zuiver Shampoo – voor vette haaraanzet en droge punten

Kokos Boost Shampoo – geeft luchtig volume aan fijn haar

Kokos Care Shampoo – voeding en herstel voor droog haar

Krul Care Shampoo – voor stralende zacht krullen

Langer Fris Shampoo – voor normaal haar dat snel vet wordt

Levendige Kleur Shampoo – voor gekleurd haar

Oil & Care Shampoo - voor pluizig haar en droog haar

Oil & Curl Shampoo – intensieve voeding en pluisvrij haar

Oil & Shine Shampoo – extra mild voor de hoofdhuid

Perfecte Krul Shampoo – voor krullend haar

Perfecte Puntjes Shampoo – tegen gespleten haarpunten

Pink by Mascha Sweet Volume Shampoo – voor fijn en futloos haar

Pink by Mascha Tropical Repair Shampoo – herstelt droog en dof haar

Pink Super Shine Shampoo – schitterende glans en zijdezacht haar

Pink Take Care Shampoo – rehab voor beschadigd haar

Prinses Shampoo – voor prinsessen prikt niet in je ogen

Scalp & Shine Shampoo – voor normaal en dof haar

Scalp & Volume Shampoo – voor fijn en futloos haar

SteilVol Shampoo – voor steil en fijn haar

Veerkracht Shampoo – voor draag en beschadigd haar

Verleidelijk Kort Shampoo – geeft volume en body aan kort haar

Verrassend Volume Shampoo – voor slap of futloos haar

Volume & Care Shampooo – voor fijn en beschadigd haar

Zijdeglans & Zen Shampoo – voor vermoeid en dof haar

Zilver Care Men Shampoo - vermindert de gele gloed in grijs haar

Zilver Care Shampoo - vermindert de gele gloed in blond (geverfd) en grijs haar

Zomer Blond Shampoo – voor blond haar

Zuiver & Zen Shampoo – voor slap haar dat snel vet wordt

Acht wat zou mij het een zorg zijn sinds ik haal gewoon de tondeuse er over en klaar.