Aangezien het Internationale Tantedag Vrouwendag was, zaten we braaf de damesbladen bij te lezen. Nadat we de Flair, Cosmo, Ouders van Nu, Psychologie Magazine en de Zo Zit Dat allemaal uit hadden, kwamen we bij Elle Decoration uit en daar moesten we toch echt ff bij gaan zitten. Want tot onze grote schok ontdekten we dat de Inclusitie bijna aan de designwereld voorbij gegaan was! Maar gelukkig heeft de redactie zich nét op tijd bekeerd: ze verlangen naar kleur! Daarom hebben ze ook meteen een stoel uitgelicht tegen het slavernijverleden. Als je die in je woonkamer zet, kunnen alle PostNL-freelancers, Deliveroojassen en Thuisbezorgdbrommers die het tuinpad van je privéplantage op lopen zien dat hun onbeschermde flexcontracten aan jou in ieder geval niet voorbij zijn gegaan. (Als ze tenminste de laatste ontwikkelingen in designland hebben bijgehouden via de Elle Decoration, natuurlijk.) Overigens, zo zien we ook nog in de linkerbovenhoek, bestrijden ze bij Elle de lockdown met verlichte verfkleuren die ze "Illuminating" noemen. En zo zie je maar dat niet alle verwrongen wereldbeelden en verraderlijke verklaringen van Facebook komen. Soms hep ut gewoon in Elle Decoration gestaan!