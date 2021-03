Ach ja, die Femke.

Het is verkiezingstijd, GroenLinks zit bepaald niet in de lift en het messias-effect van Jesse Klaver is volledig uitgewerkt. Dan moet je wat, zeker als Sigrid kaag het podium dat ze van Buitenhof kreeg aangeboden dankbaar gebruikte om zich plots op te werpen als beschermheilige van alle vrouwen die het op op internet zo zwaar te verduren hebben.

De apparatsjiks zaten te brainstormen hoe ze zo vlak voor de verkiezingen GroenLinks in het zonnetje zouden kunnen zetten, bij voorkeur met iets opvallends, iets dat blijft hangen, iets dat een beetje schuurt zelfs, iets dat in elk geval wat schaduw werpt op de pose van Kaag.

Aldus geschiedde. Femke halsema nam het op voor Lale Gul.

Het narratief zal wel tot in detail uitgeschreven zijn. Als Femke weldra aan zal schuiven bij een van de overbekende lulprogramma's, dan zal zij op elke vraag, hoe kritisch ook, een passend, goed geformuleerd en raak antwoord terug weten te geven. Ze zal zelfs extra geaffecteerd durven te spreken en bij elke nadruk zo'n neplachje plaatsen, gewoon omdat ze zich zeker voelt, omdat ze alles goed heeft gerepeteerd.

Pas op Lale, dat je niet geassimileerd wordt.

"Lale staat in een lange Amsterdamse traditie van vrijdenkers....", zo spinnen de apparatsjiks. Lale is een Amsterdamse, denkt Amsterdams, voelt Amsterdams, schept Amsterdams. Het is Amsterdam dat Lale gemaakt heeft tot wat ze is, en dat geweldige, dat lieve Amsterdam is de stad die door Femke Halsema bestuurd wordt, de burgemeester die precies weet wat er bij de stad past en wat niet.

Trap er niet in, Lale. Je hebt je nek uitgestoken óndanks Amsterdam, je hebt je ontwikkeld tot wie je bent óndanks Amsterdam, en de strijd die je gestreden hebt heeft niets met Amsterdam te maken, maar met de cultuur die in dat lieven, vrijzinnige Amsterdam alle ruimte is geboden om zich zonder slag of stoot te vestigen en te wortelen. Jouw gevecht, dat is het gevecht dat ook Theo van Gogh voerde. Hij moest dat bekopen met de dood, en we mogen alleen maar hopen dat jou niet hetzelfde lot is beschoren.

Laat je niet gek maken, Lale.

De burgemeester neemt het nu, anderhalve week vóór de verkiezingen, op voor jou, maar besef dat het dezelfde burgemeester is die vindt dat een boerkaverbod niet bij de stad past en daarmee aangeeft het fundamentalisme waar jij je aan ontworstelde als het erop aankomt méér te willen beschermen dan de vrijdenkers die er stelling tegen nemen.

"Amsterdam mag trots op haar zijn".

Vraag je af, Lale, over welk Amsterdam mevrouw Halsema het heeft.