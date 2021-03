In het afgelopen jaar zijn de meeste volwassenen vertrokken bij het tot complotcircus vervallen Forum Kontrollumis Oppositium en een deel van hen heeft zich verenigd in een Judas Alliantie het Juiste Antwoord. Lijsttrekker daarvan is Joost Eerdmans, lijstduwer Annabel Nanninga en de rest van de lijst is ook gevuld met voornamelijk afvallige verstandig gebleven FvD'ers. Ja, dat leidt tot een boel kinnesinne en heibel en clichés over dolken en vooral tot aan het gewelddadige grenzende online tribalisme (we verwensen de Forumtrollen weer een fijne avond in de YouTube-chat! - red.). Maar laten we wel wezen: met Joost Eerdmans is ongetwijfeld een redelijker gesprek te voeren dan met deze fabulerende fakenews-mitrailleur. Dus hebben we hem uitgenodigd in Schermtijd voor Politieke Partijen, want we moeten vóórwaarts met dat redelijke rechtse tegengeluid, die een kritisch oog op de islam en de integratie wil houden, waar het MKB niet door in Brussel lobbyende multinationals wordt verdrukt, die weerwoord biedt aan klimaathysterie en waarin de burger wat meer transparant zicht op & inspraak in de politieke besluitvorming krijgt. Of het hen wél gaat lukken? De peilingen zeggen plusminus drie zetels, maar de lijsttrekker begon zijn kroegentocht langs talloze fractiekamers wel bij de LPF. Dus spannend blijft het sowieso, vanavond aan tafel bij splinterhater Tom Staal en zwevende kiezer Timon "Spartacus" Dias,

LIVE om 21u00 in de stream hierboven of op deze zender.

Podcast na afloop op Soundcloud, Spotify en/of Apple.

Volgende week: komt Pieter Omtzigt zijn Sociaal Contract toelichten (en als ie z'n belofte houdt, komt Geert Wilders ook nog een keer langs vóór 17 maart).

17 maart: GeenStijl TK2021 Uitslagen Festival

Op verkiezingsavond gaan we ook LIVE met GSTV. Vanuit Studio Schermtijd zenden we vanaf het sluiten van de stembussen om 21u00 live uit, totdat we een uitslag hebben. Er is iets met poststemmen, en de Amerika-ervaring leert: dat wordt laat. Gelukkig hebben we Maurice de Hond en Sywert van Lienden voor cijfers & feiten, levert huisstatisticus Ronaldo de exit polls omdat we een aftakking van de officiële uitslagenfeed bij elkaar hebben gehackt (lees: braaf ingekocht bij ANP) en zorgen Hans Teeuwen en Theodor Holman voor duiding & luim bij de prognoses, uitslagen en politieke reacties. We beloven dat het sneller, vrolijker en cijferfeitelijker wordt dan de bij Staatsomroep. Vergeet de NOS, kijk op 17 maart naar ONS! Gegarandeerd 100% Ron Fresen Vrij.