@de visser | 05-03-21 | 16:02: Ik ken plenty bedrijven die hun hele personeelsbestand laten testen, klachten of niet. Dus dat cijfer zwabbert alle kanten op. Nu is het percentage positieven wel betrouwbaarder dan het absoluut aantal besmettingen (waar nota bene al het corona-nieuws mee begint) want dat is helemaal een slag in de lucht als je meer of minder test. Het enige dat van belang is, is de bezetting van de bedden in de ziekenhuizen/IC's. Dat is het enige waar je op kunt sturen. En die bezetting neemt gestaag af.