Je zou haast denken dat Wopke Hoekstra de 600 miljoen die het CDA denkt te besparen door de WW van twee naar één jaar te verkorten hoogstpersoonlijk wil gebruiken om voor Liselot jurkjes bij Natan te gaan shoppen, zo erg is iedereen tegen het plan van Wopke Hoekstra om de WW van twee naar één jaar te verkorten. De SP is tegen het plan van Wopke Hoekstra om de WW van twee naar één jaar te verkorten. De PvdA is tegen het plan van Wopke Hoekstra om de WW van twee naar één jaar te verkorten. GroenLinks is tegen het plan van Wopke Hoekstra om de WW van twee naar één jaar te verkorten. De ChristenUnie is tegen het plan van Wopke Hoekstra om de WW van twee naar één jaar te verkorten. FvD is tegen het plan van Wopke Hoekstra om de WW van twee naar één jaar te verkorten. D66 is tegen het plan van Wopke Hoekstra om de WW van twee naar één jaar te verkorten. Code Oranje is tegen het plan van Wopke Hoekstra om de WW van twee naar één jaar te verkorten. Splinter is tegen het plan van Wopke Hoekstra om de WW van twee naar één jaar te verkorten. Zelfs Lijst Henk Krol is tegen het plan van Wopke Hoekstra om de WW van twee naar één jaar te verkorten. Tja. Dan zal het wel niet doorgaan.

Wij vroegen ons nog af of al al die partijen dan misschien wel een goed plan hebben om ervoor te zorgen dat niet iedere hervorming van de Nederlandse economie in termen van 'afpakken' wordt geformuleerd, zodat we eindelijk van dat toeslagencircus, de idioot hoge marginale druk voor de middeninkomens en de gijzeling van de pensioendiscussie door een paar hebberige bejaarden afkomen. Maar dat zal wel niet.