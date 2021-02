Helaas mensen. Volgende week weer 15 graden en zonnig, maar no way dat u een

versnapering op een terrasje kunt snaaien. U mag van alles in de buitenlucht vertoeven. U moet ommetjes maken van een televisiedokter, zelf VWS zegt dat u iedere dag een half uur moet wandelen. Wopke zegt dat sporten goed voor je is. Maar een pilsje doorpakken op een terras en de kuierlatten even strekken, dat is dan weer Code Zwart, 2000 IC-bedden en gekoelde zeecontainers bij ziekenhuizen. Het argument tegen de opening van de terrassen is 'aanzuigende werking'. Nu kennen wij de term 'aanzuigende werking' heel goed uit het migratie- en asieldebat. Open grenzen + gratis huizen + gratis geld + gratis Miele's = de asielinstroom voor week 1 tm 52 bedroeg ongeveer 500. Als je dit zegt: krijg je meteen alle deugmedia op de je dak die zeggen dat de aanzuigende werking niet bestaat danwel een mythe is. Maar hij bestaat dus wel. Iedereen mag dan #KLAARMETRUTTE zijn. Dit heeft-ie toch maar mooi voor elkaar. De aanzuigende werking bestaat!

Iemand bier?