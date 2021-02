Covid SARS-date 23647643.35. Persco nummer 764562722 (gevoelsmatig). De afgelopen dagen hebben de media weer braaf opgeschreven wat """bronnen""" rond Rutte hebben """gelekt""". Op die vakkundig gedoseerde en strategisch over de MSM verdeelde rijksoverheidmemo's stond een verlengde avondklok, middelbare scholen deels heropenen en een paar woorden die moeten suggereren dat de overheid met u meeleeft ('we zoeken naar versoepelingen') zodat u weer even uw muil houdt. Onze vaderlandse pers heeft dat allemaal braaf overgetikt, zodat alle talking points op voorhand alvast zijn ingenomen, nog voordat de persco is begonnen. Handig voor de talkshows van vanavond en de kranten van morgen, die alvast precies kunnen opschrijven waar het afgetreden kabinet wil dat het over gaat en waar de accenten komen te liggen. Is het u ondertussen opgevallen dat in die lekken met geen woord gesproken wordt over hoe TIEFUSTRAAG onze vaccinteller tikt? En dat terwijl het vaccin "spectaculair succesvol" blijkt te werken.

Zelfs over die trage toediening schrijven de media wat de coronapremier wil dat ze schrijven: dit weekend is "al" de miljoenste prik gezet, half maart (als alles meezit en niks tegenzit) hopen ze misschien "al" de tweemiljoenste te zetten. Het juiste woord hier is "pas". We hebben PAS 1 miljoen prikken gezet, over drie weken zijn dat er PAS 2 miljoen en dat terwijl het enige dat ons kan bevrijden en terug naar het normale normaal kan brengen, voorjaarszon & vaccins zijn. WAAR ZIJN DIE VACCINS DAN? Dat gaat het clowndsduo Mag Niet & Kan Niks u niet vertellen in hun persco, een momentopname waarin we steevast 'bek houwe en binne blijve' te horen krijgen, maar geen verlichtende vooruitzichten: de avondklok blijft sowieso tot 15 maart.

Vorige week zagen we hoe de rechtsstaat verbogen werd om een avondklok in stand te houden die disproportioneel is, geen goede grondslagen kent en niet meetbaar is omdat hij wordt gekoppeld aan andere maatregelen. Wat ons betreft moeten burgers beter worden beschermd tegen de almacht van de overheid, moet er meer tegenmacht komen en moeten modellen niet langer alle beleid domineren rond corona. We onderschatten de onvolmaaktheid van zulke modellen, met vaak tig aannames. Rutte en zijn adviseurs gaan daarbij steeds uit van worst case scenario's, waarna die modellen worden vermengd met voorlichtersgif en door onze strotjes worden gegoten via bereidwillige media die zich - net als de meeste mensen in dit land - een jaar geleden al bibberend te vondeling hebben gelegd bij een inmiddels afgetreden premier van een kabinet dat liegt, spint en nooit fouten erkent.

Er is te weinig tegenmacht op het one size fits none gebeunhaas. Er zijn te weinig experimenten met wat wél kan. Er is te weinig politiek vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid van burgers die niet bang maar en zowel vrij willen zijn, als rekening met de gezondheid van hun naasten willen houden. En omdat we helemaal achteraan hobbelen met vaccineren (en het daar véél te weinig over gaat), zit u nog steeds zonder terras, zonder vrienden en zonder vrijheid maar met een absurde avondklok thuis opgesloten omdat de modellen waar coronapremier Rutte aan vasthoudt uitgaan van het ergste, en de adviezen waar coronaminister De Jonge op leunt gemaakt worden door bange mensen. Zowel de modellen als de adviezen ontberen de urgentie om ons te bevrijden. De enige urgentie die de afgetreden coronapremier en die mondkaploze miskleun naast hem voelen, is om zetels te te pakken op 17 maart. En er is onvoldoende tegenmacht

Enfin. Hier dus weer zo'n persco om de publieke opinie via de pers aan het gepeupel te dicteren, opdat ze weer een loopje met u kunnen nemen ommetje met u kunnen maken. Hier alvast 23 vragen die niemand aan Rutte gaat stellen, livestream van het staatstheater hieronder:

Avondklok = goed voor de vvd

Bron: Woordvoering vvd.