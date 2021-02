We hebben al enige tijd een precaire relatie met vleermuizen, om precies te zijn sinds zo'n blinde vink met z'n schele echolocatie precies in de mond van een hongerige Chinees vloog. Onze zus zou er in ieder geval niet mee thuis mogen komen. En wat doen wij? We geven die zakken patat EEN EIGEN SNELWEG. Van die prachtige schermen waar je de hele dag tegenaan kunt kijken, veel mooier dan een rij bomen. "Door de kap van de bomenrij waren de vleermuizen ineens hun baken kwijt." Fijn zo. Alle bomen de biomassacentrale in. De vleermuizen hun baken terug, met een esthetische 9+ van een vleermuizensnelweg. Helemaal Groenfähig!