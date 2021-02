als dat het verhaal over de crossbaan betreft dan wil ik daar toch op ingaan want dat was een zeer éénzijdig verhaal. De crossbaan die daar ligt is in 1946 of 1947 daar gekomen en de klagende meneer woont er pas 20 jaar en wist toen hij er kwam wonen dat de crossbaan daar lag. De persoon in kwestie heeft vanaf dag 1 alles gedaan om de crossbaan te dwarsbomen en alle maatregelen die zijn genomen om de overlast te voorkomen hebben zowel de crossclub als gemeente klauwen met geld gekost en de persoon is de ENIGE die klaagt. Er is hem zelfs aangeboden om zijn huis tegen een marktconforme prijs over te nemen. Hij heeft zelfs een aangelegde geluidswal die het geluid tegen hield via de rechter weg laten halen omdat dit volgens hem de aanleg niet volgens de regels is gegaan maar het geluid wel tegenhield dus deze meneer heeft teveel tijd en doet er alles aan om de club en de gemeente dwars te zitten.