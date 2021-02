Oorspronkelijk is het afkomstig van die jongelui met de Heinrich Himmler kapsels, die zich veelal verplaatsen per scooter en bontkraagjassen dragen. Die noemden elkaar "soldaten", door die kapsels dus. Want als je met een groepje over straat loopt, voel je een groep soldaten. Dat veranderde later in "strijders". Toch een kleinnuanceverschil. "Soldaten" suggereert onderdeel van de overheid uitmakend, terwijl "strijders" toch meer rebellen zijn, die vechten uit een bepaalde overtuiging . Men spreekt immers niet over "Taliban soldaten", of "ISIS soldaten". Maar over strijders. Dus zo zit dat.