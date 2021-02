Playlist GeenStijl Café Mega Mix 42:

1. Vermeegen & Spaan - Koud He (1987) - @Dr_Johnson

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of War (1981)

4. Godverdomme - Wanbeleid (2021) - @dhrat

5. The Clean - Anything Could Happen (1986) - @Nuuk

6. The KVB - Leaning (2012) - @dhrat

7. LCD Soundsystem- Daft Punk Is Playing At My House (2005) - @P-unit

8. Golden Earring - Weekend Love (1979) - @Dr. Blechtrummel

9. A Flock Of Seagulls - The More You Live (1984) - @R. Skickr

10. U96 - Club Bizarre (1995) - @Sinterbikske

11. Bon Jovi - Just Older (2000) - @Koffieleut

12. Volbeat - Lola Montez (2013) - @neonreclame

13. MEGAHERZ - Für Immer (2014) - @RickRD

14. Jacob Collier - It Don't Matter (2019) - @neonreclame

15. Kate Bush - This Woman's Work (1988) - @komtdatschot

16. Eminem ft Rihanna - Love The Way You Lie (2010) - @Robert Haynes

17. James Taylor - Up On The Roof (1979) - @Watching the Wheels

18. Urban Cookie Collective - The Key The Secret (1993) - @Leptob

19. Propaganda - P Machinery (1985) - @zuurtjeregen

20. J.S. Bach - Gib Dich Zufrieden Und Sei Stille (1786) - @De Briemusketier

Bonus Track : DJ Zolocx – Ode To Ode To The Bouncer (2012) @keestelpro