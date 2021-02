Hee kijk nou. Ronald Laken, de op één na grootste crimineel die ooit op de vvd-lijst in Almere heeft gestaan, is weer vrij. Wij snappen niet helemaal waarom. En hijzelf blijkbaar ook niet, want op zijn instagramaccount "CEO juridisch advieskantoor" heeft hij meteen weer wat opruiend materiaal in zijn stories gepost. Bij een filmpje van een of andere Amerikaanse gek die de SEH van een ziekenhuis lastigvalt om een volstrekt stupide punt over corona te maken, roept Laken zijn volgers op hetzelfde te doen. Dit is geen zaak meer voor de politie. Dit is een zaak voor de GGZ.

Ja. Die werken in de zorg

Niemand, hopelijk

Te kort

NEE