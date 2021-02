Wat nou Stemwijzer. Als u echt wilt weten op wie u moet stemmen op "17 maart", dan snakt u als goedgeïnformeerde burger naar goede informatie. Nou, dat treft. Want wij van de GeenStijl voeren in de aanloop naar de verkiezingen indringende en verdiepende gesprekken met verschillende dames en heren politici van partijen die op uw stem azen. Het heet Schermtijd voor Politieke Partijen en het is eigenlijk hetzelfde als Chips. Nootjes. Bier. maar dan met een chiquer decor, alleen maar politici te gast en op vrijdag in plaats van donderdag (maar soms ook wel op donderdag). Dat betekent dat de vaste ingrediënten Tom Staal, Bart Nijman & alle tijd en ruimte voor een goed gesprek weer van de (politieke) partij zijn. Aanstaande vrijdag beginnen we met twee vrienden van de show, al zijn ze niet zo goed bevriend als Mark Rutte bij de NPO: Femke Merel van Kooten (Splinter, de eenmansfractie zonder fractiediscipline) en Richard de Mos (van Groep de Mos, maar nu vooral van Code Oranje). BINDENDE KIJKTIP. Vrijdag, dus niet donderdag, maar wel vanaf een uur of 9 op de interwebs. Vragen svp in de comments.