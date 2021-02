Kinderen raken besmet, kopiëren het, verspreiden het. Dat was al bekend in APRIL

Je zou toch denken dat met een jaar ervaring in online onderwijs het simpel zou zijn maandag de scholen te sluiten voor die laatste paar examenleerlingen die nog mogen en moeten komen? Als is het maar om de zorg te ontlasten van een paar simpele botbreuken. Code Rood, teststraat dicht, school open, stap maar op je fietsje naar de koelkast om een gooi te doen naar je examen!

Rutte meldde triomfantelijk dat de basisscholen weer open mochten. Binnen de kleine lettertjes van deze verkiezingsstunt kwam de aap uit de mouw: een klas mag alleen contact hebben met een paar leerlingen uit de eigen klas, om brede verspreiding zoals in Lansingerland te voorkomen. Het is een boekwerk dat ik u zal besparen, micromanagement dat negen maanden over datum is.

De onderliggende filosofie die wederom slecht gedeeld wordt is simpel: Bubblelicious. Hopen dat een uitbraak beperkt blijft tot een gezin of een tafeltje, hooguit een hele klas. De kinderen niet meer naar de buitenschoolse opvang, want daar zouden leden van de ene klas leden uit de andere klas ontmoeten. Het idee is zo simpel, dat je afvraagt waarom het in geen enkel draaiboek stond.

De ouders laten thuiswerken, zodat een besmetting in het gezin blijft, en niet wordt meegenomen naar de werkgever. Niet winkelen of de horeca in, want daar ontmoeten kinderen & volwassen zich in andere samenstelling dan in de klas of op het werk. Hier wordt met de botte bijl het aantal verschillende contacten dat iemand kan hebben gereduceerd. Alles wordt gelekt, behalve het motief.

Het is precies dezelfde compartimentindeling die de brandweer voor grotere gebouwen voorschrijft, zodat nooit het hele pand snel afbrand. Deze techniek is erg oud. De kans dat deze methode gaat werken, wordt groter naar mate je deze duidelijk uitlegt. Voor mij is het onbegrijpelijk dat dit al een jaar niet gebeurd. Daarmee wordt de naleving vanuit het kabinet al gesaboteerd.

31 scholen in Brabant gaven aan die missie niet in enkele dagen te kunnen regelen. Waarom is dit plan niet in april gedeeld en uitgevoerd? Let wel, schoolbesturen en docenten moeten deze nieuwe maatregelen uitwerken tot lokaal maatwerk -onbetaald- terwijl de school gewoon open is. Zelfs de ramen staan open voor extra ventilatie, dankzij de extreme kou maakt fysiek onderwijs geen kans.

Natuurlijk zijn kinderen zonder heftige symptomen en hoestbuien minder gevaarlijk als volwassenen die klachten negeren, of na een positieve test vrolijk de hort op gaan. Maar ze doorlopen nog steeds alle stadia. Ze raken besmet, ze kopiëren het virus, en verspreiden het. Dat was al bekend in APRIL. Het enige wat kinderen minder hebben, is een immuunsysteem dat longen, hart en brein aanvalt.

Docenten wordt gevraagd mee te gaan in steeds wisselend ad-hoc beleid, met extreem korte invoertijden, ze mogen -gratis- meer uren maken om daarna ongevaccineerd contactonderwijs aan te bieden. Toen Rutte voor de kerstvakantie op dinsdagavond besloot dat er woensdagochtend online les moest komen, kregen de meeste leerlingen helemaal geen les meer. De koek was op.

Het FD kwam met het nieuws dat 40% van de leerlingen zal zakken voor het eindexamen. Daar moeten volgens minister Slob de leerlingen rekening mee houden. Ben je lekker mee: een jaarsalaris minder in je carrière. Dit zal voor een plotselinge groei van het aantal leerlingen & klassen zorgen. Dat personeel en lokalen zijn er helemaal niet. Goede examendocenten in exacte vakken al helemaal.

Precies dezelfde groei ontstond deze zomer in het hoger onderwijs dankzij “altijd geslaagd” coronadiploma's. Docenten mochten examenleerlingen maanden langer lesgeven -onbetaald- om ze toch over de streep te trekken. Het slagingspercentage steeg, het aantal docenten in het hoger onderwijs niet. Docenten compleet overwerkt, maar hun werkgever krijgt geen extra gel d .

Deze studenten hebben dankzij een gebrek aan bagage, geen sociaal leven met medestudenten en veel online onderwijs een valse start. Binnen een systeem waar een jaartje studievertraging keihard wordt afgerekend met de student. Van extra collegegeld tot en met extra studiegeld. Studeren is een investering die je alleen mag aftrekken van je bijbaantje als vakkenvuller, niet van je latere baan.

Doordat leerlingen alleen online getoetst mogen worden, is steeds slechter in beeld hoe groot per kind de schade is. Het wordt lastig te bepalen welk niveau een leerling heeft, welke hulp nodig is. We hebben afgelopen jaar gezien dat met de mantel der liefde iedereen bevorderen vooral leidt tot kinderen die nog verder verzuipen in online klassen waarin ze niet kunnen meekomen.

Met geld strooien om achterstanden aan te pakken in vakanties is maar zeer beperkt haalbaar. Leerlingen en docenten hebben deze rustmomenten keihard nodig.

Hun grootste achterstand zit in welzijn.