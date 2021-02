Ik lust veel, maar de frikandel roept volstrekte walging bij mij op. Met toevoegingen zoals ketchup of mayo vindt ik hem nog smeriger. Het is geperst afval en dan ook nog duur. Is het een Nederlands product ? dan past het goed bij de rest van zaken die niet deugen in dit land. De helft van de Nederlanders loopt er bij als zwerver op proleten schoeisel en een hoody , een opgeschoren of kaalgeschoren semi-crimineel hoofd, luistert naar dreunmuziek en doet achterlijke spelletjes op zijn telefoon. Ze staan in de rij bij coffeeshops voor pillen en andere verslavende middelen of hangen in de kroeg, met een stuk ijzer in hun neus of een tatoeage.

De andere helft houdt de zaak draaiende.

