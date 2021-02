Mensen. Kijk allemaal even op uw regionale IJsdikte-0-Meter van Weerplaza en dan JUICHEN! Want we kunnen schaatsen. Elfstedentocht gaat niet lukken (want dat ijs moet 16 cm zijn), toertochten ook verboten wegens evenement en ijs moet 12 cm zijn (KNSB-norm). Maar met ijsvloeren van 5 tot 8 cm dikte is het prima te doen. Let op: wit ijs is slecht ijs, zwart ijs is goed ijs (u mag ook 'ijs van kleur' zeggen). Pas op: omdat het ook gaat waaien, bestaat de kans op windwakken (filmpje). Neem touw, ijspriem, ijsstok en een fluitje mee. Met een ’Natuurijs Veiligheidsset’, bestaande uit een speciale ijspriem en een stuk touw, kun je jezelf uit een wak trekken of een ander helpen die door het ijs is gezakt. Met een ijsstok kun je de dikte van het ijs testen, en met het fluitje kun je op afstand mensen laten weten waar je bent en hulp nodig hebt. (KNSB) Allemaal naar uw lokale schaatsenboer voor click & collect, of anders hierrr. Veel plezier!