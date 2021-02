Probleem is dat die blikkies niet IN het afval terecht komen om er uit te halen in the first place...

Roepen dat 'mensen de blagen moar moet'n opvoeden' is roepen in de woestijn, want als iedereen goed opgevoed was, hadden we ook geen criminelen gehad, hield iedereen zich aan de maatregelen hoe achterlijk ook en was het CJIB een nutteloze instelling.

Stop treating the world as you'd like it to be, and start dealing with it as it is.