Het bewaken van een positieve perceptie is één van de cruciale kwalitatieve succesfactoren voor het slagen van grote projecten. Heb projecten gezien waarin van alles misliep, maar waar de projectleider erin slaagde het vertrouwen in een goede afloop altijd te behouden. Ook andersom, geweldig goede projecten waar de perceptie ontstond dat het allemaal zou eindigen in een 'train wreck', simpelweg vanwege verkeerd (communicatie-) gedrag van de projectleider.

Perceptie, is precies waar het misgaat met een karakter als De Jonge die als eindverantwoordelijke moet leveren in zo'n zware job.. De groeiende perceptie is nu: onervaren en ongekwalificeerd als crisismanager, te ijdel, het "over-promising want ik lul me er later wel weer uit"-gedrag van een verkoper, te groot ego om de macht te delen. "Ja maar hij werkt heel erg hard hoor!". Als iemand heel hard moet werken is dat vaak een teken dat taken niet goed verdeeld zijn. Hard werken blijkt ook niet effectief te zijn gezien de vele problemen in de afgelopen maanden die versterkt werden door erg onhandige communicatie ("ach wat maken die paar weekjes vertraging nu uit").

De perceptie van de samenleving over de Corona-aanpak wordt met de dag negatiever en dat kan je ombuigen door allereerst op deze cruciale positie een ervaren iemand te plaatsen die meer vertrouwen wekt. In het bedrijfsleven was zo'n interventie al lang gedaan..