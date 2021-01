Aboutaleb,

Een hypocriet die alleen voor 'eigen volk' opkomt.



Dit móet gezegd worden! De Arabische suprematie en op afkomst gebaseerde hypocrisie straalt er weer vanaf.



Waarom ik dat zeg?



3 maanden geleden waren er net als eergister, plunderingen. Door "jongeren" met machetes. Dat waren grofweg dezelfde jongeren als nu; allochtoon / niet-Nederlandse achtergrond en woonachtig in een van de Rotterdamse 'krachtwijken'.



Het verschil zit in de ondernemers.



In het winkelgebied op de Lijnbaan zijn veel blank NLse ondernemers en grotere winkelketens gevestigd. Hoe reageerde Aboutaleb toen? Nou, zo dus:

".. Aboutaleb: "De scholen zijn of worden actief geïnformeerd over de namen van deze kinderen, zodat ze zich, wanneer ze binnenkomen, melden bij de conciërge om de tassen actief te controleren." .. "

www.rijnmond.nl/nieuws/189091/Scholen...

Het was toen dus de schuld van de scholen. Niet van de plunderaars, nee .. de scholen. Die moesten maar gaan fouilleren. Voor de NLse ondernemers van de Lijn aan kwam Aboutaleb niet op. Dat is ook niet 'zijn volk'. De NLse ondernemers op de Lijnbaan? Die hadden gewoon pech ofzo.

Niet verbazingwekkend is tussen Aboutalebs reactie toen en nu een zeer groot verschil te bemerken dat alles te maken heeft met het etnisch verschil in de samenstelling van de ondernemers van de beide winkelgebieden (Lijnbaan en Beijerlandse laan).



En? Nu zijn de plunderingen geweest op de Beijerlandse laan. Waar 90% van het winkelaanbod van moslimondernemers is. En hoe reageert Aboutaleb nu?

‘Schaamteloze dieven, ik kan niet anders zeggen”, aldus Aboutaleb. www.nd.nl/nieuws/varia/1016297/burgem...

"een stelletje plunderaars en dieven" www.rijnmond.nl/nieuws/203355/Burgeme...

".. Heb je een goed gevoel dat je ondernemers van je eigen stad schade hebt berokkend? .." www.ad.nl/rotterdam/aboutaleb-spreekt...



Poeh poeh. Ferme bewoordingen. Echte spierballentaal, hoor.

Maar, waar waren die woorden toen de Nederlandse ondernemers op de Lijnbaan een paar maanden geleden werden geplunderd?



Alstublieft, Aboutaleb. Sta op. Neem ontslag als burgemeester van Rotterdam.

In 010 is geen plek voor racisme en discriminatie. En uit de verschillen in Aboutalebs reactie toen en nu blijkt in alle opzichten hoe racistisch hij is, dat hij een man van 'eigen volk eerst' is, en zijn verschillen in de reactie toen en nu op discriminatoire gronden is gebaeerd. Aboutaleb die denkt dat Rotterdammers dat accepteren, heeft de Rotterdammers nooit begrepen.