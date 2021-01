Is geen sneeuw, kan nooit meer sneeuwen volgens onze klimaatdeskundigen, dus was is het dan wel ?? Verder : al die regen en nattigheid van de laatste tijd en

de overgelopen uiterwaarden kan ook niet, want ons land droogt uit, is uitgedroogd en we leven in een barre woestijn, nogmaals volgens onze klimaatdeskundigen, Dus vraag wat is die nattigheid dan ??