@karel-de-junior | 25-01-21 | 09:57 |

Zo 'daadkrachtig' had hij ook moeten zijn tijdens de IS(!) demonstratie in de Schilderswijk in 2014 alwaar er opzichtig met IS banieren werd gewapperd en luidkeels "Dood aan alle Joden" over straat werd gescandeerd terwijl de aanwezige journalisten geïntimideerd en bedreigd werden. Of toen BLM met 14.000 man tijdens een pandemie op de Dam stond te protesteren tegen iets dat hier in Nederland nog niet eens bijna relevant is waar de inheemse bevolking nu met harde hand van de straat wordt geknuppeld.

Rutte is alleen 'daadkrachtig' wanneer het hem zo uitkomt. Zijn kabinetten hebben in 10 jaar tijd de Zorg, het Leger en de Politie compleet naar de barrebiesjes geholpen, ons het Referendum afgepakt omdat de uitslag ze niet beviel, onze pensioenen aan Brussel verkwanseld. De lijst is ondertussen behoorlijk lang.