Wel knap, dat Marco Bakker 23 jaar nadat hij een onschuldige vrouw uit het leven beukte nog altijd hetzelfde liedje zingt over wat er precies is gebeurd. Namelijk: "Mijn auto sloeg plotseling op hol." Ik had een berg wodka in mijn mik gepleurd en reed met mijn dronken poot op het gaspedaal een vrouw dood, maar de auto sloeg op hol. Dat 'auto op hol'-gebbetje werd reeds 23 jaar geleden door Opel uit de wereld geholpen. Het verhaal van Bakker dat de cruise control bleef hangen en dat de auto bleef versnellen was 'uiterst onwaarschijnlijk', en ook zijn praatjes over een raketstand door 'een rode sportknop' bleken onzin, niet in de laatste plaats omdat 'die knop niet rood' was. En dan Bakkers woorden over 'twee wodka'. Wie drinkt er nou twee wodka? De bloedproef werd te laat afgenomen, maar uit later onderzoek werd berekend dat Bakker 'waarschijnlijk een alcoholpromillage van tussen de 1,1 en 1,8 in zijn bloed' had. "Tien glazen sterke drank", volgens het gerechtelijk laboratorium. Dus wie houdt Marco Bakker nou eigenlijk voor de gek met zijn kletspraat, dit keer in zijn biografie? Het slachtoffer is al dood hoor, Marco. De rechter? De tweelingzus van zijn slachtoffer? Zijn eigen vrouw Willeke? De publieke opinie? Of tóch gewoon de dame die hij heeft doodgereden?