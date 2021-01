UFC trok op Yas Beach te Abu Dhabi hun Fight Island uit het zand en het brood was dan misschien op, maar onze spelen hielden we. Dé highlights waren natuurlijk die verwoestende TKO in Conor vs Cowboy, Justin Gaethje die als eerste Tony Ferguson compleet ontmantelde en Khabib die diezelfde Gaethje vervolgens in een triangle choke legde en vervolgens met 29-0 ongeslagen met pensioen ging. Gelukkig hebben we de beelden nog, en vinden we boven- en onderstaand het grote UFC-jaaroverizcht met de ziekste KO's, comebacks en staredowns. Heerlijk toch, zo na het kerkbezoek. En zondag 24 januari is het alweer tijd voor McGregor vs Porier II, hypefilmpje onderstaand!