U mag dan een verschrikkelijke jaarwisseling achter de rug hebben met een potje Scrabble en 1 sterretje in de deuropening. De dansmariekes van het WK Darts (Twitter, Facebook, Sophie-May) mochten niet eens naar huis met oud en nieuw! Net als de overgebleven pijltjeshelden (8) moesten ook zij in hun bubble blijven. En dat deden ze natuurlijk VOOR ONS, opdat wij vanaf vandaag weer kunnen genieten van hun schoone kunsten. Ooit kende de Edele Sport der Darts zogenaamde "walk on girls", dames die met de darters naar Het Bord meeliepen. Maar dat was opeens seksisties en werd in 2017 afgeschaft. Maar nu de dames dansen, is het weer kunst en mag het wel. Enfin, vandaag 4 heerlijke kwartfinales met later vanmiddag Gerry Anderson tegen Dirk van Duijvenbode en vanavond de kraker met Michael van Gerwen vs Chizzy (wedstrijdanalyse bij Bild). Intunen op RTL7darts.