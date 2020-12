Waar komt toch die obsessie vandaan wie al gevaccineerd is, of in vorige onderwerpen, wanneer we in Nederland gevaccineerd kunnen worden en dat

we als Nederland pas als laatste in de EU aan de beurt zijn.

Al die bekende mensen die zich als een van de eersten op de foto laten vaccineren, met wat eigenlijk, een zoutoplossing of met het echte mRNA vaccin ?

Geen enkel kritisch geluid qua veiligheid van deze vaccins, merendeels mRNA vaccins (er zit ook een DNA vaccin tussen). Een totaal nieuw type "vaccin", daar het in de strikte zin van het woord, geen vaccin is. Tests op dieren worden niet gedaan, wel nee, die skipt men, we gaan direct over op vaccinatie van mensen.

Een vaccin ook, dat in elke lichaamscel allerlei eiwitten gaan aanmaken, waar de aanname is, dat zo'n eiwit het S eiwit van het Wuhan virus "neutraliseert" d.m.v. antilichamen die je immuunsysteem dan zou aanmaken.

Geen enkel kritische noot of dit mRNA vaccin mogelijk codeert voor andere lichaamsvreemde eiwitten, of dat er iets gebeurt/verandert met/aan het menselijke genoom.

Nee, de belangrijkste vraag is het tijdstip waarop men vooraan in de vaccinatie rij mag staan. Vreemd om dat hier in de panelen waar te maken.