Zes keiharde kilootjes bruut geweld. Dat is de fenomenale opbrengst van een dag keihard werken voor je geld tijdens een vuurwerkinleveractie in Eindhoven. Zes kilo, dat is ongeveer één fatsoenlijke cake die je gewoon bij buurtfietsenmaker Het Dappere Ventieltje kan kon halen, of een paar pijltjes, of precies zes kilo sterretjes, of gewoon het gewicht van de nucleaire lading van je wc-bezoek na de ochtendpeuk. Vooral kindertroep, ook. "Slechts één doosje komt van over de grens: een moeder die een doosje nitraten van haar zoon heeft afgepakt." In Velsen was het ook al zo druk: daar kwamen in een uur vier mensen langs. En in Amsterdam ging het ook al zo lekker! En in Arnhem, 143 kilo, poeh.

Politie en vuurwerkexperts denken dat er jaarlijks TWEE MILJOEN KILO illegaal vuurwerk van nog wel hand tot nog wel hand gaat, en de verkoop van legaal vuurwerk is was vanzelfsprekend een veelvoud. Het ligt allemaal op de zoldertjes, en in de keldertjes, te wachten op 31 december 23.59.59 uur. Enfin. Veel succes Eindhoven met het vernietigen van 6 kilo tranen (à € 4,50 de kilo).