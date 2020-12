Dit is een land dat je met de rug tegen de muur kan zetten, maar er nimmer kan houden. Wij laten ons niet knevelen, hier wonen 17 miljoen mensen die je niet de les leest. Je kan Nederland niet in een hoek zetten, want de wereld is rond. En ZE zeiden dan misschien dat een witte kerst uitgesloten was. En ze hadden misschien zelfs gelijk omdat de kerst naar verluidt al voorbij is. Maar witte kerst is - net als veiligheid - een gevoel. En in Groningen begint de victorie.

kijk dan GEK

De strooistrijders

Een droom die uitkomt