Nederland zat er weer klaar voor, gisteren. Met een flesje rood (iets duurder dan normaal) achter de kiezen lekker brullen bij All You Need Is Love. Die komt weer samen met die, die andere komt weer samen met die andere en weer een andere wordt herenigd met weer een andere. En dat al 88 jaar lang. Robert ten Brink had een heel goede grap: hij verbasterde lockdown tot lovedown, helemaal geweldig. Alles leuk en aardig natuurlijk, tót de eindscène, traditioneel het lied God Only Knows van de afgrijselijke Beach Boys. Dreetje Hazes begon en daarna kwamen heel veel debiele en / of onbekende mensen, zoals rapper Bizzey, die hier wél aan mee wilde doen. EN TOEN!! Hugo de Jonge, de zanger Rinus van Rutte III. En Femke Halsema, de Femke Halsema van de burgemeesters. Femke 'Louise' Halsema zit het hele jaar door alles te weigeren, van het inspreken van een lullig filmpje voor het Sinterklaasjournaal tot aan optreden bij een demonstratie op de Dam, en ineens zei het pr-team: "Weet je wat Fem? Laten we dat All You Need Is Love maar gewoon wél doen." Enfin, u raadt het al. U moet weer eens kiezen.