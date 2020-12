Staatsman Mark improviseerde er lustig op los; dit was de werkelijke tekst op zijn autocue:

“Beste Nederlanders, dames en heren,

Het valt me niet makkelijk om u vanavond voor een tweede keer te moeten toespreken vanuit mijn werkkamer. De realiteit van de Corona pandemie heeft ons echter ingehaald en we zijn tot de conclusie gekomen dat alleen drastische maatregelen ons land nu nog kunnen redden in de strijd met dit vermaledijde virus. We zouden het allemaal anders willen, maar we kunnen niet anders.

Zoals u weet is er van het begin af aan alles aan gelegen geweest om dit moment te voorkomen. Zo hebben we na de eerste golf in het voorjaar tal van voorbereidingen getroffen om deze tweede golf te voorkomen en als die dan wel zou komen, dat we er volledig op voorbereid zouden zijn. Het is, zoals u weet, niet zo dat we alleen maar geroepen hebben dat pas àls er een vaccin zou komen, dat dan alles opgelost zou zijn en dat we dan weer in het oude normaal zouden kunnen gaan leven. We hebben geluisterd naar de diverse experts en we zijn duidelijk niet blijven hangen in het simpelweg kopiëren van ons slechte beleid ten tijde van de eerste golf.

Zo hebben we in het voorjaar het testbeleid in minder dan enkele maanden handen en voeten gegeven en hebben we met een betrouwbare testmethode talloze mensen vlot kunnen informeren of zij wel of niet een gevaar voor anderen konden vormen. De corona-applicatie, die we in no-time ontwikkelden, heeft daar een voortreffelijke en betrouwbare bijdrage aan geleverd en was zijn investering dubbel en dwars waard. Hetzelfde geldt voor de snel-test, waar we veel geld in geïnvesteerd hebben en die nu ook klaar staat om gebruikt te worden. Jammer toch net iets te laat en helaas blijkt het nu allemaal toch net even anders te gaan.

Zoals u weet hebben wij na de eerste Corona-golf vol ingezet in het structureel opschalen van de IC-capaciteit, waarbij we heel snel en logischerwijs gebruik konden maken van leegstaande locaties als het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag en het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam. Het was goed en getuigde va visie om deze IC-uitbreiding van 1500 bedden te realiseren, waarmee we zelfs boven de capaciteit van vóór mijn aantreden kwamen. En ook de investering in nieuw zorgpersoneel, dat in verkorte cursussen werd opgeleid tot bijna professionele IC-medewerkers was in eerste instantie veelbelovend. Daarbij was het goed dat we ook structureel meer ging betalen aan alle zorgmedewerkers, want natuurlijk kon het niet blijven bij alleen een motiverend applausje op zijn tijd. Jammer toch, dat we ons zoveel moeite hebben getroost en dat we nu moeten vaststellen dat ondanks dat, het toch weer fout is gegaan.

Het leek aanvankelijk lonend dat we ons sterk hebben gemaakt voor het verbeteren van alle ventilatiesystemen in openbare gebouwen, van de overheid, in scholen, universiteiten en dat we branches zoals de horeca hebben gesubsidieerd om hun restaurants en cafés in een half jaar tijd te voorzien van deugdelijke systemen, waarmee zij vooral ook niet alleen opdraaiden voor de meerkosten van het realiseren van veilige horeca-ruimtes. Het kostte veel geld en feitelijk bleek dat het juist in de horeca ontzettend veilig was voor de Nederlandse burger en daarom hebben we restaurants en de cafés gelukkig heel lang open kunnen houden, maar helaas breekt ook voor hen nu het moment aan dat we ze toch moeten sluiten.

Tussen alle bedrijven door hebben we alle specialisten, virologen, immunologen en andere talkshow sterren aan het werk gezet en hebben we diverse in eerste instantie minder orthodoxe behandelingsmethodieken als HCQ in combinatie met zink of andere goedkopere medicatie in de eerste lijn, laten onderzoeken. We hebben dit soort impulsen en alle andere voorstellen uit de medische wereld maandenlang nauwgezet onderzocht en kwamen er met u achter dat daar heel goede resultaten mee behaald konden worden. We luisterden naar specialisten en echt niet alleen naar Jaap en zijn mensen, van wie al snel duidelijk was dat ze het lang niet alleen maar bij het juiste eind hadden. We stonden altijd open voor andere visies. Toch geldt ook hiervoor dat alle inspanningen niet geleid hebben tot het voorkomen voor onze moeilijke besluiten van vandaag. En dat is jammer.

Voor het ongenoegen in de samenleving hebben we ook altijd veel oog en oor gehad. Natuurlijk kan en màg iedereen in dit land ook zijn zegje doen. Ook als het het niet eens bent met ons beleid, luisterden we en namen we iedereen serieus. Zo hebben we de cijfers van het RIVM altijd helder en inzichtelijk gecommuniceerd en is er nooit gegoocheld met waardes en aanpakken van de testmethodieken. Als er ’s een keer significant meer mensen werden getest, dan vertelden we dat er altijd duidelijk bij, om iedereen mee te kunnen nemen in ons beleid. We namen u als burger serieus en lieten ons vooral niet afhankelijk worden van niet uit te leggen maatregelen die ons via de WHO of de EU werden opgelegd. Op het gebied van veiligheid en handhaving toonden Ferd Grapperhaus en zijn politie en BOA’s zich altijd van hun menselijke kant. Begrip en geduld en niet direct een hard en strikt boetebeleid, met bijvoorbeeld een aantekening op het strafblad van een ieder, heeft geleid tot een enorme cohesie in de samenleving en veel onderling respect.

Voor velen van u voerden we een consequent beleid en dat leidde de afgelopen 6 maanden tot veel respect, instemming en sympathie van de burger. Uw regering heeft altijd één lijn getrokken en is nooit teruggevallen in vage theorieën, niet ingeloste beloftes en inconsequente, niet goed uit te leggen maatregelen, waarmee we ons kwetsbaar en bespottelijk maakten. Het gevoerde beleid op mondkapjes is daar een uitstekend voorbeeld van en hoe jammer is het dat ook op dat gebied niet de juiste resultaten hebben behaald.

Jammer ook dat alle tijd en geld èn energie van onze beste strategen, planningsdeskundigen en gedrag sociologen, die waardevolle plannen en projecten hebben ontwikkeld, waarbij de kwetsbare groepen in de samenleving geborgd en veilig gesteld zijn, niet tot de gewenste resultaten hebben geleid. Ook de verruiming van de winkeltijden, de secure en strenge controles op Schiphol en andere landsgrenzen hebben we doorgevoerd, maar ook dit leverde niet op wat we hoopten. We kunnen allemaal constateren dat we er werkelijk alles aan gedaan hebben.

Tot slot dan nog maar eens deze strenge maatregelen die morgen ingaan verklaard. U zal er begrip voor hebben dat we niet eerder met zulke drastische maatregelen hadden kunnen komen. Op geen enkel ander moment hadden wij beter kunnen kiezen om de economie en de maatschappij een ruime maand op slot te gooien. We weten dat u snapt dat we dit niet in oktober of november hadden kunnen doen. Het was niet te voorzien dat de economie en dan bijvoorbeeld ook de horeca veel van hun omzet en inkomsten had kunnen terugwinnen tijdens de aankomende Kerstdagen. Kerst valt plotseling toch een stuk vroeger dan verwacht dit jaar en ik reken er op dat we met elkaar begrip kunnen opbrengen dat de middenstand deze ongelofelijke klap misschien niet gaat overleven. En beste mensen, als we elkaar begrijpen, dan zijn we al een eind op de goede weg.

