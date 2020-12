Tussen alle politieke perikelen van de afgelopen week/weken door vonden we ook nog even de tijd voor wat reflectie nee wacht deze zin klinkt echt veel te zwaarmoedig voor een cafétopic het is vrijdagavond verdomme en of je nou van D66 bent of van een andere geaardheid we zouden allemaal op de casting couch moeten liggen met de joggingbroek op standje we zien wel hoe ver we komen want we mogen toch de deur niet uit. Maar het is onze formele plicht om u even netjes terug te verwijzen naar het wat ons betreft uiterst leerzame maar toch ook openhartige gesprek met de vlotte moderne vakbondsman Reinier Castelein van De Unie, over KLM en Schiphol, over corona en Hoekstra, over kansen die gemist of genomen zijn en over de wens om zo snel mogelijk weer in het normale normaal te kunnen leven. Kijktip dus, voor een rustige vrijdagavond. Voor wie het wel wat wilder mag: heb je cam?

Ieder televisieavondje ooit

Curieus, maar feitelijk correct