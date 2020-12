U dacht natuurlijk: wanneer weer een nieuw hoofdstuk in het dossier Belangrijke Fotoseries. VANDAAG, want Sinterklaas is weg en de kerstboom staat! De onderschriften mogen we met onze zieke fantasie natuurlijk weer zelf verzinnen.

Galbjarn Ingebrigtsen is een 92-jarige dragqueen uit Siglufjördur, een klein vissersdorpje in Noord-IJsland. In Amsterdam treedt hij voornamelijk op als zijn alter ego, de ravissante Mevrouw Alfred met haar dikke tieten. Door de coronacrisis ligt de business waarin Galbjarn uitblinkt echter stil, dus heeft hij alle tijd om zijn kerstboom op te tuigen. Galbjarn, liefhebber van ballen, heeft een Nordmann, populair vanwege de naaldvastheid en de volle brede naalden.

Annelok speelt mooi weer en laat haar dochtertje een piek in de boom zetten. Geniepig, want wat het dochtertje niet weet, is dat Annelok straks met de dikke piek van Alexander gaat spelen. Het is een groot geheim alsook een grof schandaal, want zowel zij als Alexander heeft 'gewoon' een relatie. Alexander kan trouwens heel goed houthakken, hij heeft deze fijnspar met zijn blote handen neergehaald in de bossen bij Birtavarre, een plukje beschaving in het ruige noorden van Noorwegen.

Tijmen-Jasper Buiting legt een ferme knup in de kerstboom. Het enige waar Tijmen-Jasper vroeger mee in de knup zat, waren wiskundige problemen, zoals het vermoeden van Poincaré. Tijmen-Jasper heeft de rubbermeetkunde echter vaarwel gezegd, tegenwoordig spaart hij schaalmodellen van Revell, liefst schaal 1:24 of 1:25. Zijn horloge is trouwens geen apparaat om de tijd aan te duiden, het is een aftelklok, richting een onvermijdelijke dood.

De 100-jarige Marijke (die gek genoeg in hetzelfde huis woont als Galbjarn Ingebrigtsen van de bovenste foto) speurt het hele internet af naar seksfilmpjes van Disneyfiguren. Belle, wiens gootsteen verstopt zit, die loodgieter Beest op bezoek krijgt, taxichauffeur Aladdin die zijn klant Jasmine juist betaalt voor een ritje. Dat werk. Marijke weet ook wel dat het niet echt is. Enfin, de vriend van Marijke, de 37-jarige Maarten uit Amsterdam, is accountmanager bij een of ander saai bedrijf. Hij heeft de dozen vorig jaar ingepakt en beschreven met het woord 'kerst'. Wel zo duidelijk.

Jip Visser en Janneke van Dijk leggen de laatste hand aan een puzzel, de trouwfoto van hun ouders Elif en Mehmet. Voor Jip en Janneke is het ook een raadsel waarom zij andere achternamen hebben. Enfin, Jip is zeer geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en dan met name alles dat met het verzet te maken heeft. Zijn grootste verzetsdaad van 2020 is het in de boom hangen van een kerstbal in de vorm van een croissantje. Janneke heeft een hekel aan croissants, ze spreekt het bewust uit als 'krazanten'.