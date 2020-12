Wij hebben een mail gekregen van Ruud. En u kent ons. Als in een email de woorden 'embargo' en 'Nexit' voorkomen, dan weten wij niet hoe snel we op de Publish-knop moeten rammen. Allemaal komende donderdag vrij nemen dus, want dan presenteert Ruud zijn plan, waar geen Speld tussen te krijgen is. Knip. En plak.

Afzender: R. Hijbels NEXIT en Voorwaarts

Onderwerp: PERSBERICHT Nieuwe partij die mee gaat doen aan de tweede kamerverkiezingen 2021

Onder embargo tot donderdag 10 december 17:00

https://www.nieuwspoort.nl/agenda/overzicht/politieke-partij-nexit/?date=2020-12-10

Bij dezen wil ik u uitnodigen om de persconferentie op 10 december bij te wonen. Deze vind plaats in Nieuwspoort, zaal Wandelgangen 1 en begint om 15:00.

Ik zal hier een nieuwe partij lanceren die beoogt mee te doen met de aanstaande verkiezingen. Eigenlijk is het een niet zozeer een partij alswel een staatkundige hack.

Ik kijk ernaar vooruit u toe te mogen spreken.

Mvg Ruud

Doelstelling

NEXIT heeft enkel tot doel de Nederlandse burger een zuivere vraag te stellen:"Willen wij nog langer deel uit blijven maken van de EU?" Er zijn bewust geen verdere standpunten

Mogelijkheid tot uittreden

Het is mogelijk om de uittreding in 1 dag te realiseren. Dit kan door artikel 94 van de Nederlandse grondwet. Deze stelt dat internationale verdragen boven nationale wet- en regelgeving staan. Eén van deze verdragen is het Verdrag van Lissabon. Hierin staat artikel 50 die het mogelijk maakt om uit te treden. Met andere woorden: Het recht om uit te treden staat boven al onze nationale wetgeving. Na de uittreding zal ik mijn ontslag aanbieden bij Zijne Majesteit de Koning.

Beoogd electoraat

Naar schatting is driekwart van de bevolking het er niet langer mee eens hoe de het nu gaat in de EU. Hiervan zijn er steeds meer mensen die daadwerkelijk een NEXIT voorstaan. Sinds de corona-deal van Rutte is de onvrede over de EU flink toegenomen. De huidige politieke partijen die een uittreding voorstaan (PVV en in mindere mate het FvD) hebben daarnaast nog heel andere plannen die ze graag verwezenlijkt willen zien. Plannen die een groot deel van het electoraat helemaal niet ziet zitten. Er is dus een duidelijke groep die wél uit de EU wil stappen maar geen kopvoddentax zien zitten bijvoorbeeld. Deze mensen hebben nu geen mogelijkheid om hun onvrede te uiten. Ik wil deze groep bedienen.Dit kan het beste door geen verdere punten anders dan een uittreding uit de EU voor te stellen. Het blijft een heldere en zuivere vraag. Hier zit dus geen ideologie achter of een bepaald gedachtegoed anders dan wellicht populisme of anti-elitarisme. Hierdoor kan iedereen zonder gewetensbezwaar voor uittreding kiezen.

Daarnaast hoop ik dat we in Nederland een zuiver debat aangaan met elkaar. Dit debat is, met name in de 'mainstream media', volstrekt afwezig terwijl dit wel leeft onder de bevolking. Het wordt hoog tijd dat we het er eens met zn allen over hebben. Er is de bevolking in 2005 gevraagd of we een Europese grondwet wilden hebben. Dit is door 61,54% weggestemd. Via een slinkse omweg is dit echter alsnog doorgedrukt als het Verdrag van Lissabon. Dit lijkt me geen democratische manier van doen en we moeten ons afvragen of we ons dit nog langer willen laten aanleunen.

Mogelijke scenario's

1) NEXIT haalt de kiesdrempel niet. Het is dan over en uit en ik kan gewoon lekker m'n leven leiden.

2) NEXIT haalt enkele zetels. In dit geval zal ik samenwerking zoeken met andere EU kritische partijen zoals de SP, PvdD, PVV en Fvd. Mochten we samen een meerderheid kunnen formuleren dan kan de uittreding plaats vinden. Indien dit niet lukt zal ik mijn ontslag indienen bij de Zijne Majesteit de Koning.

3) NEXIT haalt een meerderheid (>76 zetels). Dit lijkt een onmogelijkheid. Echter door mee te doen met 1 standpunt en de belofte dat ik na 1 dag weg zal gaan veranderd het karakter van de verkiezingen. Velen zullen dit (correct) zien als een verkapt referendum. In een referendum is het mogelijk om meer dan de helft van de stemmen te krijgen. Indien deze tweede kamerverkiezingen zich zó ontwikkeld zal ik onmiddellijk na het uittreden het kabinet ontbinden en nieuwe tweede kamerverkiezingen uitschrijven.

Dit zullen dan reguliere verkiezingen zijn maar binnen een ander kader, namelijk een van een vrij en soeverein Nederland waar iedereen kan stemmen op de partij naar keuze.

Voordelen van deze werkwijze

Het voordeel van deze werkwijze is dat ik geen bestuurlijke of andere vaardigheden hoef te ze bezitten. Ik hoef geen capabele ministers te werven (iets wat de LPF de das om heeft gedaan) en ik hoef geen mening te vormen over onderwijs, zorg, defensie of andere zaken. Ik hoef de kiezer geen gouden bergen te beloven die ná de verkiezingen niet nagekomen kunnen worden.

Nadelen van deze werkwijze

Door deze onorthodoxe opstelling kan het voor sommige mensen lastig zijn te snappen dat deze werkwijze de potentie heeft een de reguliere verkiezing tot een de facto referendum te buigen.

Mvg. Ruud

