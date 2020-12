Bizar. Wij hadden een prima niveau in de kunstwereld. Mensen die opgroeiden in huizen waar ouders mooie volle boekenkasten hadden, die hun kinderen meenamen naar musea, naar tentoonstellingen, naar kathedralen en historische sites in heel Europa. De kunst en de cultuur is met die mensen vergroeid, daarom hebben zij er een uitstekende kijk op.

Hun kennis wordt terzijde geschoven voor, inderdaad, huidskleur en afkomst. Zodat beperkte gemeenteraadsleden en wethouders, die geen verstand hebben van kunst, opgegroeid in huizen waar nog geen Donald Duck was te vinden, subsidies toekennen op basis van Flexa-staalkaarten. Waardoor artistiek leiders van toneel, theater, ballet of musea/expositiezalen krampachtig op "kunst van zwarten" zijn gaan selecteren.

Toen ik gisteren las dat de Prins Claus prijs was uitgereikt, wist ik al dat een neger had gewonnen. Ik werd niet verrast.

Kunst heeft in ons land een andere status gekregen. Een fopstatus. Bij kunst kun je vaag doen, liegen, friemelen, draaien, en die hele sector de das omdoen door het onder het gewicht van de diversiteit te laten bezwijken.

Het akelige hieraan is dat ze het niet bij de Uni van Wageningen of TU Delft doen. Dat durven ze niet. Ze doen het op de meest gemakzuchtige manier, omdat er een cordon is van ambtenaren die nu bepalen aan welke eisen kunst moet voldoen, en dat is allang niet meer kwaliteit.

Ik vraag me wel af of de pro-diversiteitsbrigade in de kunstwereld nog steeds zo pro is, nu hen direct het brood uit de mond is gestoten.