Raar. Schrijven wij eens een topic over hoe goed het gaat met de jeugd van tegenwoordig, is de jeugd van vroeger boos! Vvd-propagandist annex vlogger Youstoub (die kennelijk heel erg trots is op het feit dat hij er vijf minuten over doet om naar de plee te lopen in zijn appartement, wij zouden dan daar de dokter gaan, maar hee) is een beetje boos dat wij bij het topic 'Jeugd van tegenwoordig lekker bezig' een foto plaatsten van jongeren uit het Stijlloze Screenshotarchief, waar hij toevallig ook op stond. Dus zit er vannacht om 1u06 opeens een onsamenhangend mailtje in onze mailbox (na de breek), kregen we vandaag een raar berichtje in onze voicemail (hieronder) en heeft Youstoub zich inmiddels tot Instagram gewend om te klagen over hoe verschrikkelijk GeenStijl is. Even voor Youstoub en voor alle andere mensen met een cito-score van 542 ondanks ALLEEN MAAR FOUTE ANTWOORDEN bij Begrijpend Lezen: het topic 'Jeugd van tegenwoordig lekker bezig' gaat over de jeugd van tegenwoordig, die volgens het CBS lekker bezig is. Onze social media stagiair heeft daar op Facebook een paar boze emoji's bijgeplakt maar dat is (pas op, hier komt een moeilijk woord!) een grapje. Het is een positief topic. Wees blij dat je op die foto staat! Wees trots dat je op die foto staat! Groetjes!

Hoi Youstoub, zo beter?

Tief op, verklikker

Voicemail!

Aan: redactie@geenstijl.nl

Datum: 2 dec. 2020 01:06

Onderwerp: Jeugd van tegenwoordig lekker bezig



Hi,



Laat me mezelf even voorstellen. Mijn naam is Youssef Koukouh en ik zou graag willen weten waarom jullie deze foto van mij gebruiken? (GS: we hadden een plaatje nodig van jongeren, en deze zat nog in ons archief) Zonder toestemming trouwens ook. Ik namelijk ook even gegoogled op ‘jongeren’ om te kijken of deze foto naar boven kwam (aangezien jullie dat als bron aangeven) (GS: 'Jongeren' is een fotobijschrift, dat is iets anders dan bronvermelding. Maar waarschijnlijk moet je een citoscore van 543 of hoger hebben om dat snappen). Maar dat kwam deze foto uiteraard niet.

Waarom kiezen jullie van alle foto’s en beelden op de wereld heel toevallig deze screenshot uit een oude vlog van 4 jaar geleden. Voor de duidelijkheid @geenstijl ben ik niet geradicaliseerd en of losgeslagen. (GS: dat zeggen wij ook nergens) Wat ik wel heb gedaan is inderdaad havo, (GS: net als de jongeren waar het topic over gaat) was mijn citoscore 542, (GS: aha, geen 543, dat verklaart een hoop) heb ik sinds 2015 al mijn eigen onderneming, mijn moeder uit de schulden gehaald, ben ik al 2 jaar gelukkig getrouwd, heb ik een kleine opkomst, komt niemand in mijn omgeving iets tekort en woont deze ‘Jeugd van tegenwoordig’ in een appartement waar ik bijna 5 minuten moet lopen als ik naar de wc wil ga als ik in de woonkamer zit. (GS: Je zou haast zeggen dat je lekker bezig bent, net als de jeugd in het topic) En oja kom ook niet uit een bijstandsgezin, mijn moeder werkt namelijk al 28 jaar voor hetzelfde bedrijf.

Verzoek is om dit meteen te verwijderen: https://www.geenstijl.nl/5156567/jeugd-van-tegenwoordig-lekker-bezig/ (GS: Eh, nee.)

Wordt dit niet gedaan of wordt er geen gehoor aan dit bericht gegeven dan zal mijn advocaat verdere contact met jullie opnemen ivm portretrecht en smaad/laster. (GS: Raar. Heet jouw advocaat 'ik gooi het op Instagram'?)

Uiteraard door dit soort slappe/onzin artikels zullen verstandige mensen nooit geld betalen voor een “platform” wat al jaren uitgemolken is en inmiddels is dood gebloed. (GS: Met ons gaat het uitstekend, dankjewel)



Succes met jullie verdere carrière. (GS: Jij ook!)



Toedels,



Youssef Koukouh