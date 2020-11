Die man van Tennet staat niet alleen. Eerder was een energie-expert aan het woord die voor hetzelfde waarschuwde, en blij was dat er recent een kabel van een Nederlands naar een Engels windpark in de Noordzee was getrokken. Niet om windenergie aan elkaar te verkopen, maar omdat "dit ons toegang geeft tot een energiemarkt met een behoorlijke nucleaire component". Voor wanneer de wind het niet doet.



Een andere expert sprak over het voorgestelde Europese Supergrid waarmee we straks overal in de EU en een stukje daarbuiten energie kunnen kopen en verkopen. Gaat niet werken, want als de wind hier stilvalt, zal dat in grote delen van Europa hetzelfde zijn, en dan valt er in een groene toekomst niets te kopen op de energiemarkt.



De boodschap van experts met verstand van zaken is duidelijk: We moeten *zelfvoorzienend* worden in onze stroomvoorziening.



Als straks alle landen grotendeels op zon en wind draaien, dan heeft elk land bij een tekort aan zon en wind hun eigen overcapaciteit hard nodig, en grotendeels ook op hetzelfde moment. Dan is er op de stroommarkt dus niets te koop. Het is inmiddels duidelijk dat o.a. Noorwegen niet als batterij van Europa kan en wil optreden.



In onze eigen energieplannen hoor je hier nauwelijks iets over. We gaan er blijkbaar vanuit dat we kernstroom uit Frankrijk (en straks Engeland) kunnen blijven kopen, en waterkracht uit Noorwegen. Maar dat gaat ophouden... en dan is het verhaal voor ons hier nog wel even een heel stuk dramatischer dan de man van Tennet schetst. De enige zekerheid die we dan hebben is regelmatige stroomuitval.