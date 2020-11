Omdat die aso's in de Randstad zo nodig illegaal vuurwerk moeten kopen en ook nog eens heel slecht zijn in het afsteken van vuurwerk, moet de REST van Nederland weer eens op de blaren zitten. De Boabond (ook al zo'n Randstedelijk fenomeen) wil carbidschieten verbieden. Die zijn zonder hun wapens zeker nog nooit bij carbidschieten geweest. In veel gevallen heeft de boer (dat is vaak de organisator) een vergunning moeten aanvragen. Er mag alleen met bepaalde melkbussen en ballen geschoten worden. Iedereen staat netjes op een afstandje en, daar snappen ze in het westen ook niks meer van, iedereen staat gewoon door elkaar en met elkaar te ouwehoeren: de burgemeester is erbij, de wethouder, de wijkagent, de baas van het café en de ambtenaar die thuis geen kudt te vertellen heeft. Vaak heeft de organisator zelfs dranghekken geplaatst om de veiligheid te waarborgen. Iedereen heeft oordoppen in of een koptelefoon op - in sommige gevallen worden die dingen gewoon uitgedeeld. En dan drink je een paar potjes bier, roddel je een beetje over de ravissante caissière van de enige supermarkt in het dorp en je wenst elkaar gelukkig nieuwjaar enzo. En dat wil de Boabond VERBIEDEN. Weet je wat, anders verbieden we het op 31 december gewoon helemaal om naar buiten te gaan. En iedereen die zich op straat begeeft knallen we neer. Wel zo veilig!