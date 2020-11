En dan nu het allerbeste nieuws van de maandag. Half dier-half penis Peter Janssen alias de Vegan Streaker, de geschifte konijnenpijper wiens MASSIEVE staak nog altijd op ons netvlies gegrist staat en bij wie het wachten is op de eerste dodelijke slachtoffers, moet 15 maanden op stal. Janssen probeerde het bedrijf van een eerlijke ondernemer in de as te leggen en met zijn levensgevaarlijke actie zette hij ook zijn eigen frikandellen in de fik. "De man heeft spijt betuigd en gebruikte niet eerder in deze mate geweld. De reclassering schat de kans dat hij nog een keer zoiets doet laag in." Nou, dan hebben we nieuws voor de reclassering, deze maffe gek is al jaren bezig. Enfin, nu wordt Janssen dus 15 maanden opgehokt, zodat hij in alle rust kan broeden op andere treurige acties.