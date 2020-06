De scheidslijn tussen links en extreemlinks is minder goed te identificeren in vergelijking tot rechts en extreemrechts. We weten allemaal wat extreemrechts is. Wat is dan de scheidslijn tussen links en extreemlinks? Deze zit gelegen tussen de wens in gelijkheid in uitkomsten en gelijkheid in kansen. Je kunt ze niet allebei hebben. Extreemlinks is de wens naar gelijkheid in uitkomsten. Net als de communisten, zoveel moeilijker is het niet. Voor iemand die extreemlinks is is rechts extreem rechts en links rechts. Wanneer je als overheid diversiteit propagandeert en jij als volk dat oppakt,zoals bedrijven dit doen, dan is dit de hang naar gelijkheid in uitkomsten en dus extreemlinks. Wat is nog meer zo'n uiting? Janmaats vrouw die in een rolstoel kwam en de moord op Pim Fortuyn en de schijnheilige halve betrokkenheid van ons zogenaamde midden. Het zwijgen over de Islam na de moord op Theo van Gogh en het niet bespreekbaar willen maken van de context.

Nee, Nederland is al jaren extreemlinks en, net zoals onder Stalin en Mao, nemen de deugdmensen het initiatief tot strafkampen en doodstraffen. Derksen had al een Maoïstische verhoor over zich heen gekregen, waarbij hij eigenlijk nederig zijn excuses aan had moeten bieden, georchestreerd door deugdmens Genee. En zoiets raakt het hart van de Nederlandse cultuur. Dit speelt al jaren en neemt gestaag toe.