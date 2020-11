87% bestaat dus uit synthetisch spul. Waarschijnlijk ook nog eens door kinderhandjes in Indonesië of Bangladesh gemaakt voor 50 cent per uur. Snap wel waarom het zo goedkoop is.



Wel ironisch dat vervolgens iedereen in het westen gaat zeuren over milieu en slavernij (uitsluitend trans Atlantische slavernij uit de 17e en 18e eeuw). Misschien eens gewoon een onderbroek van katoen maken door medelander handjes tegen minimumloon in een fabriek wat alhier staat en aan milieu en arbeidsnormen wordt gehouden. Betaal je misschien een euro of wat meer maar dan heb je controle en werkgelegenheid.



Maar nee elke westerling schijnt tegenwoordig geobsedeerd te zijn met een one world globalist corporatist economy.