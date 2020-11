Beste helden van GeenStijl,

Ik ben al sinds het begin der tijden een trouw lezer van jullie weblog en blijf nog steeds dagelijks jullie artikelen lezen. N.a.v. jullie artikel over de Tong van Lucifer hier een bericht vanuit de loopgraven van Flevoland.

Ik ben als Statenlid namens Forum voor Democratie (jullie wel bekend) werkzaam in de Provinciale Staten van Flevoland. Sinds wij in maart 2019 mee gingen draaien in de provincie is ons hoofddoel vooral geweest om transparantie te brengen in alles wat er politiek gezien speelt in onze provincie. Ondanks dat menig Nederlander uitroept 'dat hij nog niet dood gevonden wil worden in Flevoland' gebeurt er genoeg in deze mooie provincie.

We hebben de Oostvaardersplassen (beetje teveel grote grazers), Luchthaven Lelystad (bijna open), veel landbouwgrond (lang leve de boeren), datacentra (stroomvreters) en heel heel heel veel windmolens (wij wensen de rest van Nederland veel sterkte m.b.t. de windmolengekte, bij ons begon het al 20 jaar geleden).

En nu dus de Tong van Lucifer...

Wij hebben ons al vanaf het begin verbaasd over de kosten van dit kunstwerk. Tot nu toe meer dan een half miljoen euro (voorzover bekend) en nu dus weer 200k erbij. Toen het ding onlangs voor de zoveelste keer van de dijk afwaaide (ja het waait altijd in Flevoland, we weten het) vonden we het een mooi moment om te kijken of we het kunstwerk niet ergens konden onderbrengen waar hij niet meer kapot zou kunnen gaan. Dit voorstel is toen weggestemd. En nu zijn we weer een paar maanden verder en zagen we dit verhaal van die 200k langs komen.

We hebben toen een voorstel gemaakt om het kunstwerk maar lekker in de opslag te laten staan voor 0 euro en dat we dan volgend jaar weer verder zouden kijken als de Corona crisis voorbij is. Die 200k kunnen we dan mooi ergens anders voor gebruiken. Dit voorstel is afgelopen woensdag weer weggestemd....je wordt er niet echt vrolijk van maar we blijven doorgaan met ons werk; pragmatische oplossingen aandragen voor 'ingewikkelde' problemen. Het schijnt overigens dat er zo'n 4.000 kg koper in het kunstwerk zit, dat is toch zo'n 27.000 euro waard bij de plaatselijke koperboer...misschien kunnen we daar iets mee in een volgend voorstel ;-)

Om de burgers van Flevoland te informeren over wat er zoal gebeurt in de Provinciale Staten (en hoe er wordt gestemd) publiceren we altijd de meest belangrijke onderwerpen op Social Media in Jip en Janneke-taal (zie tweet hierboven).

En wellicht vinden jullie het leuk om onze Twitteraccount te bekijken, het leest als een spannend jongensboek ;-), zie hierrr.

Met vriendelijke groet,



Eric Raap

Statenlid FvD Flevoland