Iedereen en zijn moeder weet het al. Elsevier roept het al jaren, GeenStijl idem. Het Planbureau voor de Leefomgeving had het al doorgerekend en Olifant had er al over getwitterd. Het overheidsproject #VANGASLOS met bijbehorende hashtag KAN HELEMAAL NIET in Nederland. Te duur. Te ineffectief. Te stom. En nu weten alle D66- en GroenLinkskijkers van de NPO het ook, dankzij A. Lubach (Groningen, 1979). Het enige datwat helpt is isoleren. Kost niet duur, en ook niet veel tijd. Eerst komt een keurige meneer met allerhande paperassen en een rekenmachine. En een tijdje later twee Bulgaren met een vrachtwagentje met een aggregaat erachter en hele lange slangen. Bulgaar I boort allemaal gaatjes in je muur, Bulgaar II spuit 857.664.743.864 miljoen piepschuimen grijze bolletjes in je muur en Bulgaar I stopt alle gaatjes in je muur weer dicht. Ze beginnen om 07:00 uur, en zjin om 13:00 uur klaar. 1600 eypo.