Terwijl Donald Trump op het punt stond uit de loopgraaf te kruipen hebben ALLE media de 77-jarige Joseph Robinette Biden Jr. uit Scranton, Pennsylvania uitgeroepen tot de 46ste president van de Verenigde Staten van Amerika. Van FOX tot CNN tot AP tot NY Times: het is gebeurd. Biden heeft zojuist Pennsylvania gepakt, goed voor 20 kiesmeneren en daarmee genoeg om de benodigde 270 te passeren, en volgens sommige media heeft Biden ook Nevada in de wacht gesleept. Nu Biden is uitgeroepen tot president-elect, de oudste president ooit, zal Kamala Harris als eerste vrouw ooit verkozen worden tot vicepresident. Sleepy Joe heeft nog niet gereageerd via Twitter een woord van dank uitgegeven. Trump heeft tussen het 'fore' roepen door in een oorlogsverklaring laten weten dat hij het er niet bij laat zitten. Nu al geen zin in dat gezeik.

Acceptance tweet van Joe...

... en Trump feliciteert helemaal NIEMAND

Deze tweet klopt niet

Deze wel