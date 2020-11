inkomstenbelasting

zorgpremie

gaswaterlicht

huurhypotheek

Gaarne even vlot en volledig alle bedragen terugstorten aan de hongerburger die al veel te lang getart is.

De juiste medische zorg is niet beschikbaar.

De premie wordt voldaan om verzekerd te zijn van de juiste zorg.

De sovjEtUnie was geen goed idee, net zoals het inkorten van mensen tijdens de Franse Revolutie.

Met een Duits toestel dat grundlich de inteligentie van een volk kortwiekte.

Zoals een Polpot die alle brildragersover de kling jaagde omdat ze te slim zijn wegens kunnen lezen.

Dom en arm is als collectief van vrije gelijke kinderen van dezelfde ouders veel gemakkelijker te bereiken dan slim en rijk.

De hele klas kijkt kwaad als aan het eind van de les de studiebol nog een ingewikkelder vraag stelt aan de leraar.

Zodra de bel gaat is het speelkwartier, de uitleg van de leraaar wordt geen algemene kennis, het maakt alleen de studiebol meer ergerlijk.

De mondige burger die een beetje weet heeft van dingen is zeeer ongewenst, die mensen laten zich niet zomaar foppen en zijn dus moeilijk te corrumperen. Dus rotte appels Isoleren van de groep.

Label die mensen maar als "vrienden van Emmanuel Goldstein".

Hun dissident geluid is te monitorren via de cookiedatabase.

Alle nette mensen zijn goodthinkful.

Meaning naturally orthodox, incapable of thinking a bad thought.



Nederland is illegitiem afgeschaft in een operatie onder gedeelde inspiratie uit achterhaalde inzichten: Wereld goed, landen fout.

Doel is To sap and impurify our precious bodily fluids.

De eigenheid verliezen, zodat we eindelijk eens gedwee gaan gehoorzamen aan vadertje staat.

En ophouden volledig terecht te klagen over het niet bewaken van grenzen die op grond van een geitenpaadje werden begraven onder onderste stenen.

Uit de felicitaties van een pretendent:

And I wish all architects of the better world – whatever their age, nationality or background – every success!

Zoo wappert de vlag over gansch de Natie,

In het design van de betere wereld komt helegaar geen Koning voor, dat wist zijn moedertje al, und tóch doorcollaborieren.

Ik zie géén watermanager dit tij nog keren,

heeft geen klinkende munt het gelag te betalen.

Has neither the time, the training, nor the inclination for strategic thought.