Mensen in godsnaam. Wat u nu aan het doen bent, gooi alles uit handen, ga er goed voor zitten en trek alvast de haren uit uw kop. Staar in verwondering naar het scherm over het absolute SCHISMA dat heeft plaatsgevonden in Nunspeet. Of nou ja, schisma, het is nog veel erger dan dat. Het is werkelijk krankzinnig. Wat is nou het verhaal? Dé buurtwacht van Nunspeet is natuurlijk de buurtwacht genaamd 'Buurtwacht Nunspeet', u weet wel, Melvin Bakker. Maar nu komt het: ineens richtte een dorpsgenoot ook een buurtwacht op en die buurtwacht had ÓÓK 'Buurtwacht Nunspeet' als naam. De nieuwe Buurtwacht Nunspeet had ineens een auto met stickers van Buurtwacht Nunspeet erop, hele dorp in rep en roer natuurlijk, en dus plaatste Melvin bovenstaande video op Facebook. Waarop de nieuwe buurtwacht weer is gestopt met buurtwachten want Nunspeet, zeg maar het Gotham van de Veluwe, heeft slechts één held die ze niet verdienen, maar wel nodig hebben. Als de (voormalig) nieuwe Buurtwacht wordt gevraagd naar zijn handel en wandel zegt hij dat er ook in zijn buurt sprake is van overlast, waardoor een groep bewoners het nodig vond om te surveilleren. Maar die verklaring trekt hij later in: "Alles is gelogen." WAT??