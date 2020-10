Nog meer heugelijk archeologisch nieuws deze week. Naast de spijkers van Jezus' kruis en een bot van iemand die de Romeinen nog heeft meegemaakt zijn ook nog eens vier verdronken dorpen terug gevonden in de Nederlandse Noordoostpolder. Prachtige repo in Nieuwsuur gisteravond, met wetenschapper Yftinus van Popta (voornamenbank) die aan de hand van satelliet-, drone- en radarbeelden en bodemonderzoek de verzopen dorpen Nagele, Marcnesse en Veenhuizen I en II heeft terug gevonden. Ten westen van Kuinre lag zelfs een groot schiereiland. Hier nog te zien op Google Earth, inzoomen op de akkers rond Bant.

Dat er ooit een eiland Nagele in de Zuiderzee was, dat was bekend uit de overlevering. Zelfs de Romeinen hadden het al eens opgeschreven, in het jaar 44, na de kruisiging. "De noordelijke tak van de Rijn verbreedt zich tot het meer Flevo, dat een eiland met dezelfde naam omsluit en daarna als een normale rivier naar zee vloeit" (Lees dat boek)

Nagele, een vissersdorp vol roodharige woestelingen waar iedereen zoop en naaide, en waar niet werd gefouilleerd zodat op een dag de pastoor werd neergestoken in de herberg, waarop de Ondergang van Nagele een straf van God werd.

Het allermooiste van die Nieuwsuur-repo was dat helemaal niemand de schuld kreeg van de klimaat-verandering, waardoor die eilandjes in de NOP verzopen. Vandaar dat het ook zo kort was. Gemiste kans, want die Allerheiligenvloed van 1170 was mooi de schuld van Westfriese boeren en hun volstrekt onverantwoordelijke omgang met biomassa door al dat veen op te stoken in hun centrales. Enfin, zonder dat hadden we geen dijken en waren we niet het beste land op aarde. Hup Yftinus!

Omdat we geen genoeg krijgen van Yftinus