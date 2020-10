Het is een schande dat er een spook is gecreëerd en daar omheen een bedrijfstak is ontstaan, waar dus veel belastinggeld aan verspilt wordt.

Totaal nutteloze beroepen, heeft niets met wetenschap te maken.

Hoe bedoel je “hoogleraar diversiteit?” Je verzint het niet.

Ronduit belachelijk dat dikbetaalde kwakbollen jou komen vertellen dat je feitelijk vals speelt.

Ik werk mij de pleuris, moet ik me nu schuldig voelen?

Heb ik de baan die eigenlijk een poc had moeten hebben?

Is het niet logisch dat in een land met een overgrote blanke meerderheid, blanken blanke dingen doen?

En waarom is de ceo van bijv. Philips geen zwarte?

Omdat er onder de zwarte mensen blijkbaar minder kwalitatief goede kandidaten zitten voor zo’n functie.

Waarom maken zij hun school dan niet af?

Er zijn best veel poc die wel succesvol zijn in het leven.

Hoogopgeleide poc’s, het kan dus.

Een schande dat GroenLinks geld misbruikt om dit spook levend te houden

Die stad is nagenoeg failliet.

En het resultaat? Niets, het haalt niets uit.

Tenzij het verplicht is, anders gaan mensen die zich niet met deze onzin bezighouden niet op cursus.

Welke overblijven zijn de deugneuzen die toch al lekker divers zijn.

Die gaan een beetje zitten ja-knikken en och en ach en oh jeetje, wat eerrug, van onze centen.

Nou ja, lang verhaal, terwijl ik ook gewoon “schande of Kudt” had kunnen schrijven.