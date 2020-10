: Vind dat je een enorm goede vraag stelt. Vraag me dit ook vaak af. Toen ik twintig was, was een leuk koppie, en een aardig figuurtje gewoon goed. Je hoefde niet "perfect" te zijn. Het beeld dat mannen en vrouwen hadden over uiterlijk was veel realistischer. Je hoefde ook niet zo idioot mager te zijn. Het beeld dat er bestond over wat mooi is, was ook veelzijdiger in mijn beleving. Denk toch dat de oorzaak een aantal dingen tegelijk is. Sociale media, Hollywood, items in vrouwenbladen over uiterlijk. Er wordt je als het ware toegeschreeuwd dat je perfect moet zijn. Vooral uiterlijk, maar ook wel innerlijk. Lijkt alleen maar erger te worden. Ben benieuwd of jonge mannen, (rond de twintig), hier ook last van hebben.

Vind het enorm sneu voor jongeren dat dit zo leeft!